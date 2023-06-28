Bayramlaşma programı sonunda basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali Baruş, “ Kurban Bayramı daha çok paylaşmanın, yardımlaşmanın ve fakirlere el uzatmanın vesile kılındığı bir bayram. Biz de Türk milleti olarak bu bayrama çok büyük önem veriyoruz. Burada hem Allah yolunda fedakârlığın bir ibadet halinde kutsanması var hem de biraz önce belirttiğim gibi fakirlere el uzatmanın gerçekten mana kazandığı bir bayram. Bu bayram uzun bir süre tatil de oldu ve herkes yollara düştü memleketine, köyüne gidiyor. Yollarda kazaların olmaması, vatandaşlarımızın canına halel gelmemesi, yararlanmaması için her türlü tedbir alındı. Vatandaşlarımız güven içerisinde evlerine ulaşsınlar diye bu tedbirleri alındı. Özellikle sürücülerimizin hız sınırına dikkat etmeleri ve tüm yolcuların emniyet kemeri kesinlikle kullanmaları gerekiyor. Bunun için tüm sürücülerden ricamız lütfen ve lütfen sadece siz değil hem yanınızdaki yolcular hem de arka koltuktaki yolcuların emniyet kemeri takmasını sağlayın. Kurban bayramını inşallah kazasız ve canımıza halel gelmeden güzel bir şekilde kutlamaya devam ederiz. Buradan tüm Ispartalı vatandaşlarımızın bayramını bir kez daha tebrik ediyorum, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Ne olur vatandaşlarımız da görev başındaki doktorlarımızı, 112 acil çalışanlarını ziyaret etsinler, kolaylıklar dilesinler. Çünkü biz hepimiz millet olarak bir bütünüz. Evlatlarımız sırf onlar güzel bir bayram geçirsinler, huzurlu bir bayram geçirsinler diye 24 saat nöbet başında, onlara kolaylıklar dileyelim, bayramlarını tebrik edelim, çok memnun olurlar. Bu arada akraba ziyaretlerini, komşularımızı, özellikle yaşlılarımızı bakıma muhtaç insanlarımızı ziyaretlerini de lütfen ihmal etmeyelim. Kurban Bayramı güzel geçsin, Isparta’mızın mutluluğuna mutluluk katsın” diye konuştu.