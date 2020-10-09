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Isparta'da Sağlık Çalışanlarına Teşekkür Belgesi Verildi

Isparta'da Sağlık Çalışanlarına Teşekkür Belgesi Verildi
ISPARTA
G.Tarihi: 09.10.2020 22:08
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**SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BAŞARI BELGESİ**
Pandeminin ilk günlerinden itibaren her alanda sağlık çalışanlarını destekleyen Vali Ömer Seymenoğlu tarafından İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen ve Covid-19 servisinde görev yapan sağlık personeline ve sağlık yöneticilerine başarı belgesi verildi.

Sağlık Çalışanlarına Teşekkür Belgesi Verildi.
Ülkemizde olduğu gibi Isparta’da da koronavirüs pandemisiyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Şüphesiz ki bu mücadelenin baş kahramanları sağlık çalışanları. Gecesini gündüzüne katarak, günlerce evlerinden, ailelerinden uzak kalarak bu mücadeleye öncülük eden sağlık çalışanları kimi zaman da hayatlarını hiçe sayarak hastalara nefes olmaya çalışıyorlar.
Pandeminin ilk günlerinden itibaren her alanda sağlık çalışanlarını destekleyen Vali Ömer Seymenoğlu tarafından; İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen ve Covid-19 servisinde görev yapan sağlık personeline ve sağlık yöneticilerine başarı belgesi verildi. 
İl merkezindeki kamu hastaneleri ve üniversite hastanesinde görevli sağlık personeline verilen Vali Ömer Seymenoğlu imzalı belgelerde “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının Halk Sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sağlık çalışanlarının iş ve işlemlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinde gösterdiğiniz olağanüstü gayretli çalışmalarınızdan dolayı; Şahsınızı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122’nci maddesine istinaden ‘Başarı Belgesi’ ile taltif eder, başarılarınızın devamını dilerim.” denildi.
Koronavirüs tehlikesinin geçmediği bu günlerde bizler de; başta sağlık çalışanlarının özverisine destek olmak, kendi sağlığımız ve toplum sağlığını korumak adına MASKE+MESAFE+TEMİZLİK kurallarından kesinlikle taviz vermeyelim. Koronavirüsle yapılan topyekûn mücadelede zafer bizlerin olacaktır.
 
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