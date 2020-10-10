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ISPARTA MOBİLYA DEKORASYON WEB SİTESİ YAYINDA

ISPARTA MOBİLYA DEKORASYON WEB SİTESİ YAYINDA
ISPARTA
G.Tarihi: 10.10.2020 00:27
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ISPARTA MOBİLYA DEKORASYON - MEHMET TÜRKER

Lüks ve klasik mobilya tasarımlarında öncü marka Isparta Mobilya, internet üzerinden uygulamalarını ve hizmetlerini yayınlıyor. Göz alıcı yaşam alanları oluşturan ve eşsiz mobilya tasarımlarını mükemmel bir deneyim sunarak müşterilerine sunan Isparta Mobilya’nın web sitesi yayına başladı www.ispartamobilya.com
Adres: Sanayi mahallesi 3231 sokak No:5 ISPARTA
Telefon: +90 543 601 01 84
 

ISPARTA MOBİLYA FELSEFESİ

Tasarlama, planlama, üretim, teslim ve satış sonrası koşulsuz hizmet aşamalarında Isparta Mobilya Dekorasyon kendi felsefesini yarattı. Geleceğe bakmaya devam ederken birazdan okuyacağınız temel ilkeler eylemlerimize yol gösteriyor. Bizler zaman zaman listeye geri dönüyor ve yaptığımız işin doğruluğunu koruyup korumadığına bakıyoruz. Umarız ürünlerimiz ve hizmetlerimiz sahip olduğumuz felsefemiz ile örtüşüyordur ve sizde bunu bize her zaman hissettirirsiniz.

Doğruluğuna inandığımız 9 maddelik felsefemiz;

1. Mükemmele odaklan, gerisi kendiliğinden gelir.
Tasarım ve üretim aşamasında mükemmeli hayal etmek ve imkânsızı zorlamak bizi her zaman başarıya götürdü. Bundan dolayı biz, sadece mükemmeli düşünür ve sadece mükemmeli üretiriz.

2. En iyisi tek bir işi en iyi şekilde yapmaktır.
Biz sadece mobilya ve dekorasyon sektöründe ustayız. Bunun dışında hiçbir şeyi mobilya üretmek kadar mükemmel yapamayız. Çünkü bizim işimiz mobilya tasarımı ve üretimi… Sadece hayallere gizlenmiş ürünleri tasarlamaya ve üretmeye odaklanmışız. Neyi nasıl en iyi şekilde yapacağımızı çok iyi biliyoruz.

3. Farkını Yitiren Farksızlaşır
Biz tasarımlarımızla, üretim ve pazarlama anlayışımızla, satış sonrası müşteri ilişkileri anlayışımızla, hatta mağazamızı ziyaret eden müşterilerimize yaklaşımımızla, onları misafir ederken mutlu ve rahat edebilmenin tatlı telaşı ile dahi çok farklıyız. Bizim müşterilerimiz aynı zamanda sınırsız bağlar kurduğumuz dostlarımızdır. Her bir müşterimizi yıllara meydan okuyan ve asla eskimeyen sağlam dostlar olarak görüyoruz… Biz her şeyimizle diğerlerinden farklıyız. Bizden ürün veya hizmet alan müşterilerimizin yüzlerindeki mutluluk ve tebessüm ile ölçeriz farkımızı. Isparta Mobilya'yı klasik mobilyanın ve lüks dekorasyonun A+ markası yapan da bu farkımızdır. Biz çok önemli bir püf noktasını asla unutmayız; farkımızı yitirdiğimizde farksızlaşırız.

4. Hızlı, yavaştan her zaman iyidir.
Zaman hızla geçiyor. En iyi mobilyaları tasarlamak ve üretmek kadar önemli olan bir konuda, kısa sürede müşterinin kullanımıma sunmaktır. Her biri el emeği göz nuru olan nadide sanat eserlerimizi kaliteden öndün vermeden hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Sizlerin zamanının değerli olduğunu biliyor ve size vermiş olduğumuz teslim tarihini asla ertelemiyoruz.

5. Müşteri ile empati kurmak, onu da emeğe ortak etmek gerekir.
Müşterilerimiz için tasarladığımız ürünleri, yine onlardan aldığımız ilhamlar ile üretiyoruz. Uzun yıllar birlikte yaşayacakları sağlam ve dayanıklı mobilyaların üretimindeki her aşamada onların söz sahibi olması bizim olmazsa olmazlarımızdandır. İsteyen her müşterimizi ürünlerinin yapıldığı atölyeye götürüp, onların fikirlerini alırız. Çünkü sizin için ürettiğimiz kusursuz ürünleri ancak sizinle birlikte hazırlarız.

6. Standart üretim değil, kişiye özel üretim.
Herkes eşit metre masada yemek yemek zorunda değil, yine herkes aynı ölçü ve model yatakta uyumak zorunda da değil. Herkeste bulunan portmantoya elbise asmak, aynı mutfak dolabını kullanmak, aynı halıda gezinmek… Toplu yapılan inşaat projelerinde daha ucuza mal olması için aynı tip yapılan parkeleri, birbirinin kopyası kapıları, aynı özellikteki banyo dolaplarını kullanmak... Bunların her biri sizin farkındalığınızı azaltır. Çünkü insanlar aynı değil ki, mobilyaları da aynı olsun! Biz kişiye harika özelliklere sahip kişiye özel mobilyalar yapıyoruz. Bizim aynı gün içinde, birbirinin aynısı yüzlerce çeşit mobilya üreten devasa bir fabrikamız yok. Sadece müşterimize özel ürünler üretiyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Tıpkı müşterilerimizin mutluluğu gibi…

7. Satış son halka değil, başlangıçtır!
Bizim asıl işimiz tasarladığımız ürünleri satmak değil… Asıl işimiz ürünlerin satışından sonra başlıyor. Yıllar geçse de ürünlerle ilgili satış sonrası sınırsız bir destek sağlıyoruz. Çünkü biz geleceğin antikalarını üretiyoruz. Bizlerden aldığınız mobilyalar, gelecek nesillerinize bir armağan olarak bırakabileceğiniz birer sanat eseri niteliğinde... Bizler bu bilinç ile karşılaşabileceğiniz her türlü sorunda sizlerin yanında oluyoruz.

8. Sadece harika olmak yetmez.
Mobilya ve dekorasyon alanında çok iyi olmayı, ulaşılacak son nokta olarak değil, bir başlangıç noktası olarak görürüz. Henüz erişmemizin mümkün olmadığını bildiğimiz hedefler belirleriz çünkü bu hedeflere ulaşmak için çalışırken beklediğimizden daha ileriye gidebileceğimizi de biliriz. Yenilik ve deneme yoluyla, iyi işleyen harika mobilyalar ve yaşanılabilir mekanlar yaratmayı ve bunları beklenmedik şekillerde geliştirmeyi amaçlarız.

9. Önceliğimiz maddiyat değil, müşteri sevgisidir.
Hiçbir maddi değeri müşteri memnuniyetini üzerinde tutmayız. Bizim için önemli olan sevgi ve saygı ile anılan bir mobilya ve dekorasyon markası olmak. Müşterilerimizin güvenini kazanarak bu vizyonumuzu yakalarsak para ile ilgili bir ihtiyacımızın olmayacağını da biliyoruz.

Tüm mobilya tasarım ve üretim sürecinde, doğal ahşaplar ile el işçiliği kullanarak, oyma, boyama, nakış ve döşeme sanatının incelikleri ile her zaman değerli kalabilen, geleceğin antikalarını üretiyoruz.
 

Adres: Sanayi mahallesi 3231 sokak No:5 ISPARTA

Telefon: +90 543 601 01 84

 

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