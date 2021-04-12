GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta'da partikül filtresini sökmeden temizliği Egzozcu Murat'ta

Isparta'da partikül filtresini sökmeden temizliği Egzozcu Murat'ta
ISPARTA
G.Tarihi: 11.04.2021 23:21
0
Isparta Düğün Salonları
EGZOZCU MURAT - PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLİĞİ

Aşırı dolmuş ve kurum tutmuş partikül filterisinin değişimi ciddi maliyettir. Değişimi aynı zamanda uzun bir süreçte gerçekleştirilir. Yani aracınız uzun bir süre tamirhane garajında kalabilir.
Günümüzde birçok modern dizel motorlu araçta yerleşik bir partikül filtresi (DPF) bulunmaktadır. Zaman geçtikçe, kurum parçacıkları çeşitli nedenlerle birikir ve bu da yavaş yavaş tıkanmış bir filtreye ve rejenerasyonu engellemeye neden olur.

Yapı olarak bal peteğine benzeyen bu filtre, egzozdaki çevreye zararlı katı partikülleri tutar ve bünyesinde hapseder. Ancak filtrede tutulan bu partiküllerin seviyesi zamanla artar ve tıkanma gibi sebeplere yol açabilir. 

image

Genel olarak DPF aşağıdaki sebeplerden tıkanır:
  • Düşük kaliteli yakıt
  • Düşük hızda ve dur-kalklı trafikte uzun süreli araç kullanımı
  • Aracı rölantide uzun süre çalıştırmak
  • Yanlış spesifikasyonda yağ kullanımı
Yeni çıkan tüm dizel araçlarda bulunan DPF, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda rejenerasyon işlemi ile dahi temizlenemeyecek duruma gelebilir ve değişimi gerekebilir.

DMF TIKANIRSA NE OLUR?

DPF tıkandığı için Motor, yanan gazı kolayca dışarı atamaz. Bunun sonucunda aracın çekişten düşmesine sebep olur ve EGR (egzost Geri Dönüşüm) lambası arıza uyarısı vererek karşımıza çıkar.


İŞTE ÇÖZÜMÜ: DEĞİŞTİRME YERİNE TEMİZLEME!

DPF Temizliği ciddi bir maliyet gerektirmez.!
Isparta'da Egzozcu Murat'ın hizmet kategorileri arasında yer alan DPF temizliği çözümü teknik olarak önde gelen üreticiler tarafından onaylanmıştır. Size muazzam bir maliyet tasarrufu sağlar.  Temizleme işlemi hortum ve prob ile birlikte özel temizleme sıvısı ile yapılmaktadır.  Yanıcı olmayan ve metal içermeyen bir temizleme sıvısı ve özel bir durulama solüsyonundan oluşur. Kalıntı bırakmaz.

Temizleme Makinesi yardımıyla doğrudan partikül filtresine püskürtülen özel förmül sayesinde tüm kurum, kül ve kalıntı partikülleri veya partikül filtresi tarafından yakalanan diğer kirli maddeler egzozdan sıvı ile birlikte dışarı atılır. Böylece partikül filtresi temizliği sağlanmış olur.

Web:www.egsozcumurat.com
Adres: Yeni sanayi sitesi 8. Blok No: 14
Telefon: 0546 540 22 19 - 0536 415 99 28
 
 
1

2

3

4
ısparta egzoz servisiısparta partikül filre temizliğiegzozu muratısparta DPF temizliği
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gelendost’lu Kadınlardan Örnek Proje
Isparta'nın Balıkçı Markası Gözde Balık'tan en taze deniz ürünleri
Isparta Haber: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
Isparta'da sosyal mesafe zemin bantları uyarı levhaları via market'te
Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
Isparta için kritik hava durumu uyarısı
Miryokefalon Zaferi’nin Kazanıldığı Toprakların Çocukları Okçuluk Öğreniyor
Isparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde Bulundu
Isparta'ya müjde! ikizler mobilya açıldı imalattan halka satış
ISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
ISPARTA SANTEK FUARI 24. YILINDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!
Yakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandı
Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı 3 günde teslim Prefabrik evler Davraz Prefabrik'te
Isparta Haber: Akademik Personel Alım İlanı
Emniyetten FETÖ/PDY ve diğer operasyonlar
Isparta'da emniyetten operasyon 67 şahıs yakalandı
Bu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pil
Türkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni Haberler
Meteorolojiden Isparta için çok önemli hava durumu uyarısı...
Isparta'da bir kumar operasyonu
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK AİLE EĞLENCE MERKEZİ FUNCİTY!
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
Isparta'da kaliteli et Türker Et, piliç. Kasap
ISPARTA'DA YAŞ PASTA SİPARİŞİ EZGİ'DE..HEMEN ARAYIN!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleri
isparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDIISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI07 Nisan 2021
Türkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni HaberlerTürkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni Haberler05 Nisan 2021
Bu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pilBu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pil05 Nisan 2021
Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı 3 günde teslim Prefabrik evler Davraz Prefabrik'teDepreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı 3 günde teslim Prefabrik evler Davraz Prefabrik'te07 Nisan 2021
Isparta'da bir kumar operasyonuIsparta'da bir kumar operasyonu05 Nisan 2021
Meteorolojiden Isparta için çok önemli hava durumu uyarısı...Meteorolojiden Isparta için çok önemli hava durumu uyarısı...05 Nisan 2021
Isparta'da emniyetten operasyon 67 şahıs yakalandıIsparta'da emniyetten operasyon 67 şahıs yakalandı06 Nisan 2021
Emniyetten FETÖ/PDY ve diğer operasyonlarEmniyetten FETÖ/PDY ve diğer operasyonlar06 Nisan 2021
ISPARTA SANTEK FUARI 24. YILINDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!ISPARTA SANTEK FUARI 24. YILINDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!07 Nisan 2021
Yakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandıYakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandı07 Nisan 2021
Batı Akdeniz Mart Ayı Enflasyonu DeğerlendirmesiBatı Akdeniz Mart Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi05 Nisan 2021
Isparta Haber: Akademik Personel Alım İlanıIsparta Haber: Akademik Personel Alım İlanı06 Nisan 2021
Isparta Belediye Başkanı: “Vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsal”Isparta Belediye Başkanı: “Vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsal”05 Nisan 2021
Isparta Haber: Fevzi Özdemir'den Ömer bin Abdülaziz yazısıIsparta Haber: Fevzi Özdemir'den Ömer bin Abdülaziz yazısı06 Nisan 2021
Isparta'ya müjde! ikizler mobilya açıldı imalattan halka satışIsparta'ya müjde! ikizler mobilya açıldı imalattan halka satış08 Nisan 2021
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Kadastro ve Mülkiyet Şubesi Eğitimi Video Konferans Yöntemiyle YapıldıIsparta Orman Bölge Müdürlüğünde Kadastro ve Mülkiyet Şubesi Eğitimi Video Konferans Yöntemiyle Yapıldı05 Nisan 2021
Eski Isparta Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun unutulmaz sözleriEski Isparta Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun unutulmaz sözleri06 Nisan 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde BulunduIsparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde Bulundu08 Nisan 2021
Isparta'da Avukatlar GünüIsparta'da Avukatlar Günü05 Nisan 2021
Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak TahinEylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin08 Nisan 2021