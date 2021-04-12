EGZOZCU MURAT - PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLİĞİ

Genel olarak DPF aşağıdaki sebeplerden tıkanır:

Düşük kaliteli yakıt

Düşük hızda ve dur-kalklı trafikte uzun süreli araç kullanımı

Aracı rölantide uzun süre çalıştırmak

Yanlış spesifikasyonda yağ kullanımı

DMF TIKANIRSA NE OLUR?

İŞTE ÇÖZÜMÜ: DEĞİŞTİRME YERİNE TEMİZLEME!

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Aşırı dolmuş ve kurum tutmuş partikül filterisinin değişimi ciddi maliyettir. Değişimi aynı zamanda uzun bir süreçte gerçekleştirilir. Yani aracınız uzun bir süre tamirhane garajında kalabilir.Günümüzde birçok modern dizel motorlu araçta yerleşik bir partikül filtresi (DPF) bulunmaktadır. Zaman geçtikçe, kurum parçacıkları çeşitli nedenlerle birikir ve bu da yavaş yavaş tıkanmış bir filtreye ve rejenerasyonu engellemeye neden olur.Yapı olarak bal peteğine benzeyen bu filtre, egzozdaki çevreye zararlı katı partikülleri tutar ve bünyesinde hapseder. Ancak filtrede tutulan bu partiküllerin seviyesi zamanla artar ve tıkanma gibi sebeplere yol açabilir.Yeni çıkan tüm dizel araçlarda bulunan DPF, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda rejenerasyon işlemi ile dahi temizlenemeyecek duruma gelebilir ve değişimi gerekebilir.tıkandığı için Motor, yanan gazı kolayca dışarı atamaz. Bunun sonucunda aracın çekişten düşmesine sebepve EGR (egzost Geri Dönüşüm) lambası arıza uyarısı vererek karşımıza çıkar.Isparta'da Egzozcu Murat'ın hizmet kategorileri arasında yer alan DPF temizliği çözümü teknik olarak önde gelen üreticiler tarafından onaylanmıştır. Size muazzam bir maliyet tasarrufu sağlar. Temizleme işlemi hortum ve prob ile birlikte özel temizleme sıvısı ile yapılmaktadır. Yanıcı olmayan ve metal içermeyen bir temizleme sıvısı ve özel bir durulama solüsyonundan oluşur. Kalıntı bırakmaz.Temizleme Makinesi yardımıyla doğrudan partikül filtresine püskürtülen özel förmül sayesinde tüm kurum, kül ve kalıntı partikülleri veya partikül filtresi tarafından yakalanan diğer kirli maddeler egzozdan sıvı ile birlikte dışarı atılır. Böylece partikül filtresi temizliği sağlanmış olur.