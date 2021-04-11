GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA BALIK SİPARİŞ

Gelendost İlçesinde Örnek Bir Proje Hayata Geçirildi

Isparta ilçe haberleri...Gelendost

Gelendost İlçesinde Örnek Bir Proje Hayata Geçirildi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Gelendost İlçesinde Örnek Bir Proje Hayata Geçirildi
Gelendost Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Üretime Engelsiz Yaşam” atölyesinde başta dezavantajlı kişiler olmak üzere şehit yakınları, gaziler ve yetenekli gençler için çeşitli branşlarda kurslar düzenleniyor.
Gelendost Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde kurulan “Üretime Engelsiz Yaşam” atölyesinde ebru, resim, ahşap , dikiş nakış, örgü, seramik, robotik kodlama, rölyef ve müzik gibi dallarda istasyonlar oluşturularak kursiyerlere uzman eğitimciler tarafından kurslar veriliyor.
Gelendost ilçe ziyareti kapsamında atölyenin açılışını yapan Vali Ömer Seymenoğlu atölyede incelemelerde bulunarak kursiyerlerden ve öğretmenlerden bilgi aldı. Vali Seymenoğlu atölye projesini çok beğendiğini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Atölyenin tüm istasyonlarını gezen Vali Seymenoğlu ebru istasyonunda ebru yaptı, müzik istasyonunda ise öğrencilerin mini konserini dinleyerek öğrencilere tam not verdi.

Bir 2 kişi görseli olabilir

Bir 4 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve iç mekan görseli olabilir

Bir iç mekan ve şunu diyen bir yazı 'SAYIN İLÇEMİZE HOŞGELDİNİZ CREALITY' görseli olabilir

Bir 2 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir tığ işi görseli olabilir

Bir oyuncak görseli olabilir

Fotoğraf açıklaması yok.

Bir 4 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir 3 kişi, ayakta duran insanlar, oturan insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, müzik enstrümanı çalan insanlar, ayakta duran insanlar, oturan insanlar, gitar ve iç mekan görseli olabilir

Bir 4 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gelendost’lu Kadınlardan Örnek Proje
Isparta'nın Balıkçı Markası Gözde Balık'tan en taze deniz ürünleri
Isparta Haber: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
Isparta'da sosyal mesafe zemin bantları uyarı levhaları via market'te
Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
Isparta için kritik hava durumu uyarısı
Miryokefalon Zaferi’nin Kazanıldığı Toprakların Çocukları Okçuluk Öğreniyor
Isparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde Bulundu
Isparta'ya müjde! ikizler mobilya açıldı imalattan halka satış
ISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
ISPARTA SANTEK FUARI 24. YILINDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!
Yakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandı
Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı 3 günde teslim Prefabrik evler Davraz Prefabrik'te
Isparta Haber: Akademik Personel Alım İlanı
Emniyetten FETÖ/PDY ve diğer operasyonlar
Isparta'da emniyetten operasyon 67 şahıs yakalandı
Bu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pil
Türkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni Haberler
Meteorolojiden Isparta için çok önemli hava durumu uyarısı...
Isparta'da bir kumar operasyonu
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK AİLE EĞLENCE MERKEZİ FUNCİTY!
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
Isparta'da kaliteli et Türker Et, piliç. Kasap
ISPARTA'DA YAŞ PASTA SİPARİŞİ EZGİ'DE..HEMEN ARAYIN!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleri
isparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

EYLÜL MİNEL'DEN TAZE ÇEKİLMİŞ SICAK TAHİNEYLÜL MİNEL'DEN TAZE ÇEKİLMİŞ SICAK TAHİN05 Nisan 2021
ISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDIISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI07 Nisan 2021
Türkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni HaberlerTürkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni Haberler05 Nisan 2021
Bu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pilBu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pil05 Nisan 2021
Isparta'da bir kumar operasyonuIsparta'da bir kumar operasyonu05 Nisan 2021
Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı 3 günde teslim Prefabrik evler Davraz Prefabrik'teDepreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı 3 günde teslim Prefabrik evler Davraz Prefabrik'te07 Nisan 2021
Meteorolojiden Isparta için çok önemli hava durumu uyarısı...Meteorolojiden Isparta için çok önemli hava durumu uyarısı...05 Nisan 2021
Isparta'da emniyetten operasyon 67 şahıs yakalandıIsparta'da emniyetten operasyon 67 şahıs yakalandı06 Nisan 2021
Emniyetten FETÖ/PDY ve diğer operasyonlarEmniyetten FETÖ/PDY ve diğer operasyonlar06 Nisan 2021
ISPARTA SANTEK FUARI 24. YILINDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!ISPARTA SANTEK FUARI 24. YILINDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!07 Nisan 2021
Yakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandıYakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandı07 Nisan 2021
Batı Akdeniz Mart Ayı Enflasyonu DeğerlendirmesiBatı Akdeniz Mart Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi05 Nisan 2021
Isparta Haber: Akademik Personel Alım İlanıIsparta Haber: Akademik Personel Alım İlanı06 Nisan 2021
DARBE İMALI BİLDİREYE KARŞI ‘TÜRK MİLLETİ CANINI ORTAYA KOYMAYA HAZIRDIR’DARBE İMALI BİLDİREYE KARŞI ‘TÜRK MİLLETİ CANINI ORTAYA KOYMAYA HAZIRDIR’04 Nisan 2021
Isparta Belediye Başkanı: “Vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsal”Isparta Belediye Başkanı: “Vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsal”05 Nisan 2021
Isparta Haber: Fevzi Özdemir'den Ömer bin Abdülaziz yazısıIsparta Haber: Fevzi Özdemir'den Ömer bin Abdülaziz yazısı06 Nisan 2021
Isparta'ya müjde! ikizler mobilya açıldı imalattan halka satışIsparta'ya müjde! ikizler mobilya açıldı imalattan halka satış08 Nisan 2021
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Kadastro ve Mülkiyet Şubesi Eğitimi Video Konferans Yöntemiyle YapıldıIsparta Orman Bölge Müdürlüğünde Kadastro ve Mülkiyet Şubesi Eğitimi Video Konferans Yöntemiyle Yapıldı05 Nisan 2021
Eski Isparta Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun unutulmaz sözleriEski Isparta Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun unutulmaz sözleri06 Nisan 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde BulunduIsparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde Bulundu08 Nisan 2021