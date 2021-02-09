İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2021 - 06 -
Karar Tarihi : 08/02/2021
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.02.2021 Pazartesi günü saat 14.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
Son dönemde İngiltere’deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen ve mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsünün, İngiltere dışındaki Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika’daki Covid-19 vakalarında da görüldüğü bildirilmektedir.
Ülkemizde de bu ülkelerden gelmiş kişilerden PCR testi ibraz etmeleri istenilmektedir. Ayrıca mutasyonlu virüsün Ülkemizde yayılıp yayılmadığını test etmek için günlük alınmış PCR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapılmaktadır. Çalışma sonucunda mutasyon şüphesi olan numuneler Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmektedir.
Ülkemizde vaka artışının önüne geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte kişilerin ve temaslılarının tespit edilmesi ve izolasyonlarının sağlanması önem arz etmektedir.
Bu kapsamda;
Son numune sonuçlarına göre pozitif çıkan
1- İlimizde, mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen ve tüm temaslılarının şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu bekleninceye kadar kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Şehir Hastanesinde, genel durumları iyi ise Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole edilmelerine,
2- Mutasyonlu virüs ile enfekte olan vaka (negatif sonucu görülene kadar) ile temaslı olan kişilerin Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole altına alınmasına,
3- Temaslı olanlardan belirli aralıklarla numune alınmasına,
4-.İlçelerimizde de bu tür vakaların karşılaşılması durumunda İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca benzer kararların alınmasına,
Karar verilmiştir.
Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi gerekli işlemler başlatılacaktır.
Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.
Bu kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile tebliğ edilmesi gerektiğine;
Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine, halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.08.02.2021