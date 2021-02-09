ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





05.02.2021 günü saat: 15:40 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1740 Sokak No:6/3 Merkez/ISPARTA sayılı adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine belirtilen adres ekiplerimizce takibe alınmış, Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden içeriye girildiğinde, içeride toplam 23 şahsın bulunduğu, söz konusu yerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık işyeri olduğu, yapılan aramada masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 527 adet iskambil kâğıdı, 50 TL para ve çok sayıda yaz boz kağıdı bulunduğu tespit edilmiştir.



İş yerinin işletmecisine Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama Suçundan adli işlem başlatılmış, içeride bulunan şahıslara Kabahatler Kanununun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplam 91.534 TL İdari Yaptırım uygulanmış, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ile ilgili gerekli idari işlemlere başlanmıştır.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur.