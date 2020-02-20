SDÜ'DEN ASKIDA YEMEK PROJESİ



SDÜ Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı Üniversitede uygulamaya başlayan ''Askıda Yemek'' projesini duyurdu.



'' Üniversitemizin başlattığı "SDÜ AskıdaYemek" sloganlı sosyal sorumluluk projesi ile aşağıdaki linke tıklarayak yapacağınız maddi katkılar bir havuzda toplanacak ve ihtiyaç duyan öğrencilerimize "askıda yemek" olarak sunulacaktır.''