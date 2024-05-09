Isparta'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, telefon dolandırıcılığı suçlamasıyla aranan 20 şüpheli, Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şanlıurfa'da yapılan operasyonda ele geçirilen dijital materyallerle birlikte toplamda 3.874.000 TL para bulundu. Operasyon kapsamında 41 ayrı olayda müştekilere toplamda 11.069.033 TL zarar verildiği belirlendi. Toplam 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda 17 cep telefonu, 1 bilgisayar, 16 sim kart, 1 flash bellek, 1 modem ve 1 CD kart ele geçirildi. Şüphelilerin dijital materyaller üzerindeki incelemeler devam ediyor.