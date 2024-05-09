Kültürel miraslar yeni kuşaklar ile buluşuyor: ''Biz çocuklarımıza maviyi öğretip, barışı anlatıyoruz''

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğü'nün 1 Haziran 2017 tarihinde başlattığı ''Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasları Tespiti Projesi'' bilimsel makale ve kitaplar, belgesel, etkileşimli atölye ve dijital içerik üretiminin yanı sıra toplumun her kesitine yaygın etki bırakan kapsayıcı çalışmalarla devam ediyor.Kadim Türk kültürel miras unsurlarını iyi koruma uygulamaları ve gelecek kuşaklara aktarımı kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) bu kez durağı Boğaziçi Koleji oldu.SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Genç koordinasyonunda Doç. Deniz Çeliker, Doç. Tuğba Kodal, Doç. İlker Öztürk, Dr. Öğretim Üyesi Gülşen Öztürk ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebru Sanatçısı Havva Genç Boğaziçi Koleji'nde kadim Türk kültürel miras unsurlarını anlattı.6 ve 7 Mayıs 2024 tarihlerinde, iki tam gün Boğaziçi Koleji Anasınıfı öğrencilerine yönelik etkileşimli atölye ile kökboyama, ebru ve Hıdırellez kültürü uygulamaları gerçekleştirildi.Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya'nın koordinasyonunda 2017 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ''İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesî Ulusal Envanteri''ne kaydettirilen ''Bahar Bayramı: Hıdırellez'' kutlamaları ile için de ayrı bir etkinlik başlığı açıldı.SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Genç, Boğaziçi Koleji'nde iki gün süren etkileşimli atölye çalışmaları ile kadim Türk kültürü ve miras unsurlarını yeni kuşaklara tanıtmayı hedeflediklerini söylüyor.Prof. Dr. Genç, Kökboyama başta olmak üzere tüm kültürel miras unsurlarını kayıt, bilimsel makale, kitap, belgesel ve diğer içerik ve yayınlar ile iyi koruma uygulamalarını gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade ediyor.Kültürel miras ögeleri için yaygın etki yaratmaya ve kapsayıcı şekilde topluma anlatmaya devam ettiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Genç, ''burada çocuklarımıza maviyi öğretiyoruz. Barışı anlatıyoruz'' diyor.Boğaziçi Koleji Okul Öncesi Eğitim Koordinatörü Sınıf Öğretmeni Duygu Ümitli Tulga ve Rehberlik Koordinatörü PDR Uzmanı Gökhan Döş de Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile iki gün boyunca gerçekleştirilen etkileşimli atölye nedeniyle mutlu olduklarını ifade ettiler. Çocukların seviyelerine göre kökboyama, batik boyama, yumurta boyama ve ebru yapım sürecine etkileşimli şekilde katılım gösterdiklerini ifade eden Tulga ve Döş, kültürel mirasların tanıtımı, korunması ve yaşayan bir hazine olması için bu tür etkinliklere devam edeceklerini sözlerine eklediler.