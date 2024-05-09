Isparta'da Aranan Şahıs Yakalandı: H.N. Cezaevine Teslim Edildi

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu 2018 yılından itibaren firar olarak aranan ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan H.N. isimli şahıs, saklandığı yer tespit edilerek operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi. Bu çalışmaların huzur ve güvenliği sağlamak için devam edeceği belirtildi.