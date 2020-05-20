NİLGÜN USTA'DAN ÇİĞKÖFTE SEVERLERE BÜYÜK MÜJDE!

HEMEN ARA SİPARİŞ ET VE DENE!

































Isparta'da Nilgün Usta çiğköfte severleri hakiki Adıyaman çiğköfte lezzeti ile buluşturuyor. Nilgün Usta şubelerindediye paket servis hizmeti başladı.Sokağa çıkma kısıtlaması bitinceye kadar telefonla veya whatsApp mesaj yoluyla sipariş kabul ediyor.İsteyene dürüm şeklinde isteyene malzemeli yada malzemesiz olarak en kısa sürede ulaştırıyor.Efsane lezzeti ve fiyat uygunluğu ile Nilgün Usta Adıyaman çiğköftelerinin tutkunu olacaksınız!