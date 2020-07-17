ISPARTA EMNİYET BASIN BÜLTENİ

Gelendost İlçemizde 15/07/2020 günü Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımı suçuna yönelik yapılan çalışmalarda;Bir aracın Isparta-Konya Karayolu üzerinde Gelendost İlçesine seyir halinde olduğu, araç içerisindeki şahıslarda uyuşturucu madde buluduğuna yönelik bilgiler elde edilmesi üzerine, Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan araç içerisinde ve şahıslar üzerinde yapılan incelemede 7 parça halinde yaklaşık 15 gr. Uyuşturucu Madde (eroin ve metanfetamin) ele geçirilmiş olup, yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilmişlerdir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.