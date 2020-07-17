15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANINA FİDAN DİKİLDİ

ŞEHİTLERİMİZ ANILDI, MEVLİDİ ŞERİF OKUNDU

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri programı Isparta’da Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na ağaç dikme töreni ile başladı.Programda ilk olarak hatıra ormanına protokol üyeleri tarafından ağaç dikimi gerçekleştirildi.Programda konuşan Orman bölge Müdürü Refik Ulusoy, tarihin her döneminde değişik düşmanlar milletimizin ile mücadele ettiğini belirterek, 15 Temmuz’da FETÖ tarafından yapılma istenilen darbe girişimini de bu milletin bertaraf ettiğini belirtti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise amacımız bu ve bu gibi etkinlikler ile 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak diyerek, dünyanın hiçbir yerinde halk tarafından engellenen bir darbe girişiminin bulunmadığını, bunu Türk milletinin önlediğini kaydetti.İçimizde yetişen hainlerin hiç ummadığımız bir dönemde halkımızın üzerine bomba atarak demokrasiye darbe yapmak istediğini kaydeden Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, yapılan olaylara anlam vermenin pek mümkün olmadığını belirterek, milletimizin bir daha böyle açıları yaşamaması temennisinde bulundu.15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde Garnizon Şehitliği’nde de bir program düzenlendi.Kur’an-ı Kerim tilaveti dinletisi ile başlayan programda ardından il müftüsü Bayram Şahin tarafından tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden Gazilerimiz için dua okundu.Ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve diğer katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar.15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri ardından Müftülük Hacı Ramazan Yayla Camisinde devam etti.İkindi namazı öncesinde şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif okundu ve Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.