Yatak hurcu içerisindeki sünger arasına gizlenmek suretiyle yatak süsü verilmiş 11 paket halinde, toplam 11 kilo, 400 gram Kubar Esrar maddesi,

Valizin içerisinden 26 gram Toz Esrar maddesi ve 1 adet Ecstasy Hap ele geçirilmiştir.

20.04.2021 günü saat 06:00 sıralarında Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İlimiz otogarına yolcu otobüsüyle gelen K.İ. ve onu karşılamaya gelen Ö.Y. isimli şahıslar yapılan operasyonla yakalanmış, şüpheli şahısların üst ve eşyalarında yapılan aramada;Yakalanan şüpheliler hakkındasuçlarından işlem yapılmış, 1 şüpheli Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 1 şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.