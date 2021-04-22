Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Akgelin Pilavı"
Afiyet olsun...
AKGELİN PİLAVI
MALZEMELER6-8 Kişilik- Pişirme Süresi 20 dk
♦2 Su Bardağı Bulgur
♦2 Çoıba Kaşığı Sıvı Yağ
♦Kızartılmış KaymakYağı
♦4 Su Bardağı Sıcak Su
♦Tuz
YAPILIŞI
Bir tencere içerisine su, sıvı yağ ve tuz konularak kaynamaya bırakılır. Kaynayınca içerisine bulgur ilave edilerek pişirilir. Biraz dinlendirilerek servis tabağına alınan pilavın üzerine kızartılmış kaymak yağı dökülerek servis yapılır.