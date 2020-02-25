ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 20.02.2020 tarihinde yapılan çalışmalarda toplam 8 şahıs yakalanmıştır.



Yakalanan şüpheli şahıslardan;



- 13,85 gram esrar maddesi



- Bir adet uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.



Yakalanan şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ ve Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından işlem yapılmış,1 şüpheli Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak Uyuşturucu veya uyarıcı madde maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.