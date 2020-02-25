ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 17.02.2020 ile 24.02.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- “Kasten Öldürme” ve “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından toplamda 16 Yıl hapis cezası ile aranan T. Ç.
- “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçlarından 12 Yıl, 1 Ay hapis cezası ile aranan A.U.
- “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 6 Yıl, 3 Ay hapis cezası ile aranan Ş. Ö.
İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 33 (otuz üç) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.