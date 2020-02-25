ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

“Kasten Öldürme” ve “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından toplamda 16 Yıl hapis cezası ile aranan T. Ç.

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçlarından 12 Yıl, 1 Ay hapis cezası ile aranan A.U.

“Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 6 Yıl, 3 Ay hapis cezası ile aranan Ş. Ö.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 17.02.2020 ile 24.02.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 33 (otuz üç) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.