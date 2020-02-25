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Isparta'da Gıda Denetim Seferberliği Devam Ediyor

Isparta'da Gıda Denetim Seferberliği Devam Ediyor
ISPARTA
G.Tarihi: 25.02.2020 14:36
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Sayı : 59916911-621.99-E.614579                                                                          20.02.2020
Konu :Gıda Denetim Seferberliği Devam Ediyor

Gıda Denetim Seferberliği Devam Ediyor
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile Türkiye genelinde 81 İl ve İlçelerinde başlatılan ürün bazlı gıda denetim seferberliği İsparta ve İlçelerinde de büyük bir titizlikle yapılmaktadır.
İsparta İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Eyüp Adı güzel koordinasyonunda başlatılan gıda denetim seferberliği kapsamında İl Merkezi ve tüm İlçelerinde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştiriliyor.
Denetimlere İlçe Müdürleri, İlçe personeli, Şube Müdürü ve İsparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 42 personelden oluşan 16 gıda denetim ekibi tarafından bütün gıda işletmelerinde denetimler sıklaştırıldı.
Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığım arttırmak amacıyla yapılan denetim seferberliğinde; süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri, et ve et ürünleri işleme tesisleri, fırınlar ve unlu mamul üreten yerler, kasap ve şarküteri, marketler, okul kantinleri, lokanta-restoran-kafeteryalar denetlenecektir.
Denetlemelere bizzat katılan İsparta İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Eyüp Adıgüzel; halkımıza sağlıklı ve güvenilir gıdanın arzı için denetimlere yıl boyunca devam edileceğini, tüketiminde sakınca görülen gıdalar ile ilgili olarak vatandaşlarımızdan gelecek geri bildirimlerin son derece önemli olduğunu belirterek, Alo 174 Gıda İhbar Hattını kullanmaları noktasında çağrıda bulundu.

Eyüp ADIGÜZEL
İl Müdürü
 
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