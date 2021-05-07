VALİLİK'TEN ISPARTA'DA TARIM İŞÇİLERİ İÇİN BÜYÜK DESTEK

İlimizin en önemli ekonomik faaliyetlerinden olan tarım sektörüne mevsimlik tarım işçilerinin katkısı oldukça büyük. Isparta’nın çeşitli yerlerinde çalışan binlerce tarım işçisinin daha nitelikli ve sağlıklı alanlarda barınmaları için her türlü imkan sağlanmaya çalışılıyor.Bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu da Senirkent Garip köyünde yaklaşık 2 Bin tarım işçisinin konakladığı alanı ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.Ziyaretinde vatandaşlara salgınla mücadele kapsamında bilgilendimelerde de bulunan Vali Seymenoğlu, iletilen taleplerle ilgili derhal çalışma yapılması talimatı verdi.Ardından Senirkent ilçe merkezinde Senirkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden Vali Seymenoğlu, Senirkentli hayırseverlerin talepleri üzerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kooperatife hazırlatılan yardım çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırsever vatandaşlara ve kooperatif üyelerine teşekkür etti.