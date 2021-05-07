ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

KÜLÜR

MALZEMELER 10-12 Kişilik - Hazırlama Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 50 dk

♦ 1 kg Mısır Unu

♦ 1 Su Bardağı Un

♦ Tuz

♦ Aldığı Kadar Su

♦ 1 Su Bardağı Haşhaş Ezmesi

♦ 1 Çay Bardağı Sıvı Yağ

YAPILIŞI

Mısır unu geniş bir kap içine elenip, un ve bir çay kaşığı tuz katılıp ılık suyla yoğrularak hamur haline getirilir. Elle biraz açılarak, üzeri ne yağ ile karıştırılmış ezilmiş haşhaş sürülür. Ekmek şekli verilerek iki sac arasına yerleştirilip, kül üzerin de pişirilir. Pişen ekmek sıcak olarak servis yapılır.