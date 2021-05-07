Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Külür"
Afiyet olsun...
KÜLÜR
MALZEMELER10-12 Kişilik - Hazırlama Süresi: 15 dk
Pişirme Süresi: 50 dk
♦1 kg Mısır Unu
♦1 Su Bardağı Un
♦Tuz
♦Aldığı Kadar Su
♦1 Su Bardağı Haşhaş Ezmesi
♦1 Çay Bardağı Sıvı Yağ
YAPILIŞI
Mısır unu geniş bir kap içine elenip, un ve bir çay kaşığı tuz katılıp ılık suyla yoğrularak hamur haline getirilir. Elle biraz açılarak, üzeri ne yağ ile karıştırılmış ezilmiş haşhaş sürülür. Ekmek şekli verilerek iki sac arasına yerleştirilip, kül üzerin de pişirilir. Pişen ekmek sıcak olarak servis yapılır.