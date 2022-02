letgo oto Plus, Pilot Garage iş birliği ile Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor

Letgo oto plus, TSE standartlarında oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage ile iş birliği yaparak hizmet ağını genişletiyor. Isparta, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, ve Mersin’deki anlaşmalı Pilot Garage şubeleri ile hizmet vermeye başlayan letgo oto plus, müşterilerine birçok ilde hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde araçlarını değerinde satma imkanı sunuyor.letgo oto plus müşterileri, anlaşmalı Pilot Garage şubelerine gelerek zahmetli ve uzun süren araba satış sürecini letgo oto+ merkezlerinde olduğu gibi birkaç saat içerisinde tamamlayabiliyor. Arabasını satmak isteyen müşteriler, letgootoplus.com veya letgo uygulaması üzerinden arabalarının bilgilerini girerek ön fiyat teklifi alıyor, ardından anlaşmalı Pilot Garage şubelerinden diledikleri tarih ve saat için randevu alarak ekspertiz merkezine davet ediliyor. Burada profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz hizmeti sonrasında arabaya son fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak yapılıyor. Bu şekilde müşteriler arabalarını değerinde fiyatla, hızlı ve kolay bir şekilde satabiliyor.Konu hakkında görüşlerini dile getiren Isparta Pilot Garage Şubesi yöneticileri Doğan Altun ile Kaan Altun,dedi.