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Isparta'da Letgo Oto Plus alım hizmeti Pilot Garage'da!

Isparta'da Letgo Oto Plus alım hizmeti Pilot Garage'da!
ISPARTA
G.Tarihi: 22.02.2022 02:42
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letgo oto Plus, Pilot Garage iş birliği ile Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor

Türkiye’nin en büyük ikinci el platformu letgo’nun araba alım satımını kolay ve güvenilir hale getiren iş modeli letgo oto plus ile hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. letgo oto plus son olarak, Türkiye’de 250'yi aşkın noktada TSE standartlarında oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage ile işbirliği yaptı.  
 
 Letgo oto plus, TSE standartlarında oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage ile iş birliği yaparak hizmet ağını genişletiyor. Isparta, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, ve Mersin’deki anlaşmalı Pilot Garage şubeleri ile hizmet vermeye başlayan letgo oto plus, müşterilerine birçok ilde hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde araçlarını değerinde satma imkanı sunuyor.  
 
letgo oto plus müşterileri, anlaşmalı Pilot Garage şubelerine gelerek zahmetli ve uzun süren araba satış sürecini letgo oto+ merkezlerinde olduğu gibi birkaç saat içerisinde tamamlayabiliyor. Arabasını satmak isteyen müşteriler, letgootoplus.com veya letgo uygulaması üzerinden arabalarının bilgilerini girerek ön fiyat teklifi alıyor, ardından anlaşmalı Pilot Garage şubelerinden diledikleri tarih ve saat için randevu alarak ekspertiz merkezine davet ediliyor. Burada profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz hizmeti sonrasında arabaya son fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak yapılıyor. Bu şekilde müşteriler arabalarını değerinde fiyatla, hızlı ve kolay bir şekilde satabiliyor.  
 
Konu hakkında görüşlerini dile getiren Isparta Pilot Garage Şubesi yöneticileri Doğan Altun ile Kaan Altun, “Pilot Garage olarak,  Türkiye’nin farklı noktalarında operasyonlarımızı sürdürme hedefimizle hızla büyümeye devam ediyoruz. Letgo gibi ikinci el araç satış sektöründe güvenilir ve kaliteli hizmet veren bir şirketle güçlerimizi birleştirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Araç alım satım sürecinde firmaların en şeffaf şekilde hizmet vermesi müşterilerin tüm süreci güvenli bir şekilde tamamlamaları açısından büyük bir önem taşıyor. Ekspertiz sürecinin güvenilir ve bağımsız bir ekspertiz firması tarafından, profesyonel bir ekibin öncülüğünde gerçekleştirilmesi tüm müşteriler için en doğru ve en güvenilir sonucu veriyor. Biz de oto ekspertiz sektöründe kurumsallaşmayı destekleyen bir marka olarak bu iş birliği ile  Pilot Garage Isparta şubesi olarak  müşterilerimize letgo oto plus araç alımlarında şeffaf ve güvenli bir deneyim sunmaya devam edeceğiz” dedi. 

Adres: Sanayi mahallesi  3241. Sk. No:16 ISPARTA
Randevu ve Bilgi için Telefon:  0 551 002 32 32
Website ispartapilotgarage.com

''ALANIN VE SATANIN GÜVEN NOKTASI''

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