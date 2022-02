Temizlik her zaman çok önemlidir

Geniş kapsamlı hijyen ve etkili bir temizlik uygulanması başarının anahtarlarından biridir. Gözle görünür temizlik ve düzene, müşteriler tarafından çok değer verilir ve satın alma kararlarında bu etken oldukça önemlidir. Via Market; tüm çalışma alanları ve zemin kaplamaları için uygun, verimli ve uygun maliyetli temizlik çözümleri sunmaktadır.

Müşteri her şeyden önce gelir. Her zaman ve her yerde yüksek hijyen standartları bekleyen müşteriler için, temiz alanlar da oldukça önemlidir.. Via Market'in temizlik ürünleri, her işin kolaylıkla tamamlanabilmesine olanak sağlar.

TÜM TEMİZLİK EKİPMANLARI VE TEMİZLİK DETREJANLARI VİA MARKET'TE!

BÜYÜK KAMPANYA BAŞLADI...!



Isparta'da

Via Market'in geniş ürün yelpazesinde temizlik ürünleri kategorisi altında bulunan endüstriyel temizlik malzemeleri bölümünde, iş yeri temizliği ve hijyenine yardımcı olacak birçok ürünü bir arada uygun fiyatlı olarak bulabilirsiniz.

Bu bölümde endüstriyel ve ev tipi kullanıma uygun temizlik araç gereçleri, sıvı bidon ve litrelik sıvı deterjanlar, sert zemin ve yüzeyler için temizleme ilaçlarına kadar ihtiyacınız olan çeşitli ürünler bulunuyor. Hem etkisiyle ve kokusuyla çok güçlü hem de fiyatıyla ekonomik...!

Sık kullanıma uygun, profesyonel yapı ve dayanıklıkta Islak ve kuru temizleme özellikleriyle ihtiyacınıza göre farklı ebat ve türde endüstriyel araç gereçleride bu bölümde bulabilirsiniz.Örneğin: ( Temizlik bezi, eldiven, çek pas, fırça, süpürge, kürek, vileda, sünger, bulaşık teli vb...)

Çalışma yerinizin halı ve mobilyalarının temizliği için üretilen halı ve koltuk yıkama araçları da yine bu bölümde listeleniyor. Camiler gibi geniş halı yüzeylerine sahip mekanlar için pratik temizleme çözümleri de sunan bu ürünler; farklı ebat ve özelliklerine sahiptir.

Mermer, fayans, beton gibi sert zeminler için geliştirilmiş endüstriyel temizlik ürünleri de bu başlık altında hizmetinize sunuluyor.

Endüstriyel temizlik ürünleri sektörünün önde gelen markalarının ürünlerini şok fiyat ayrıcalığıyla Isparta'da Via Market'te bulabilir, dilediğiniz ürünü kolayca satın alabilirsiniz.

okul, hastane, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, STK'lar, huzurevleri, oteller. apartlar, AVM'ler, mağazalar, öğrenci yurtları, şirketler, dersaneler, apartmanlar:

