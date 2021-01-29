Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Lavanta, Gül Kırsal Turizm Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu ve ilgili daire müdürleri katıldı. Toplantıda Keçiborlu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından Vali Seymenoğlu yaşanan salgın sonrasında kırsal açık hava turizminin daha da önem kazandığına vurgu yaparak gül ve lavantada geçmiş dönemlerde yakalanan ziyaretçi sayılarında önümüzdeki dönemde artış beklendiğini bunun için gül ve lavanta turizminin yapıldığı bölgelerde alt yapı geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Ardından katılımcılar gül ve lavanta turizm bölgelerinde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.