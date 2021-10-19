Kutsal Emanetler Sergisi Açıldı

Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Kutsal Emanetler Sergisi açıldı.“Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu” temalı haftanın açılış programına İl Müftüsü Vekili Seyit Böğet, İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.18 Ekim 2021 Pazartesi günü Kaymakkapı Meydanında açılarak iki gün devam edecek olan ve asılları Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde bulunan sergide bir de Ziyaretçi Defteri bulunduruldu.Sergi boyunca vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdiler ve ziyaretçi defterine sergi hakkındaki düşüncelerini aktardılar.