05.01.2021 günü saat 15:15 sıralarında Yayla Mahallesi 1601. Sokak No: 24 Zemin Kat Merkez/ISPARTA sayılı adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine belirtilen adres ekiplerimizce takibe alınmış, Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden içeriye girildiğinde, içeride toplam 22 şahsın bulunduğu, söz konusu yerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık işyeri olduğu, yapılan aramada masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 317 adet iskambil kağıdı, 22 adet pul ve çok sayıda yaz boz kağıdı bulunduğu tespit edilmiştir.İş yerinin işletmecisine Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama Suçundan adli işlem başlatılmış, içeride bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 97.356 TL İdari Yaptırım uygulanmış, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ile ilgili gerekli idari işlemlere başlanılmıştır.