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Halkbank Paraf Kart Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü İmzalandı

Halkbank Isparta Şube Müdürü Bilal Kurt, TOBB ve Halkbank arasında imzalanan Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı anlaşması kapsamında Borsamız Başkanı Ahmet Adar’ı makamında ziyaret etti.

Borsamızı ziyarette bulunan Halkbank Isparta Şube Müdürü Bilal Kurt, protokolle ilgili olarak Borsamız Başkanı Ahmet Adar’ı bilgilendirmelerde bulundu.

Isparta Ticaret Borsası Başkanımız Ahmet Adar ise şu sözlere yer verdi: “ Malumunuz üzere ülkemizi ve dünyamızı saran Covid-19 virüsünden üyelerimiz de kötü yönde etkilenmiştir. Üyelerimizin bu süreçten hasarsız şekilde çıkması için bizlerde üzerimize düşen görevi yapma çabasındayız. Pandemi sürecinde üyelerimizin yaşadığı her türlü sıkıntıyı ilgili makamlara aktardık ve aktarmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda en önemli sorunlardan biri olan finansman ihtiyacı konusunda geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankamızla Başakkart Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolünü yaptık ve şimdide Halkbank ile de protokolü imzalıyoruz. Bu çalışmaların hepsi işletmelerimizi bu zor süreçte desteklemek adına hazırlanmış projelerdir. İnşallah bu süreci işbirliği içinde atlatacağız..” dedi.

İki görüşmenin akabinde “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması projesi ” protokolü imzalandı. Protokol ile üyelerimizin ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı için işbirliğine gidildi. Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistemin, KOBİ’lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacağı belirtildi. Isparta Ticaret Borsası üyeleri, Halkbank tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde, hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecekler.

Ziyaret iyi dilek ve temennilerle son buldu.



