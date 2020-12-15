09.12.2020 günü saat: 20.00 sıralarındasayılı adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine belirtilen adres ekiplerimizce takibe alınmış, Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden içeriye girildiğinde, içeride toplam 30 şahsın bulunduğu, söz konusu yerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık işyeri olduğu, yapılan aramada çeşitli yerlere saklanmış 209 adet iskambil kağıdı, 48 adet pul, çok sayıda yaz boz kağıdı ile ambalajı bozulmuş ve bozulmamış alkollü içeceklerin bulunduğu ve alkollü içecek servisi yapıldığı tespit edilmiştir.İş yerinin işletmecilerine “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama Suçundan” adli işlem başlatılmış, içeride bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 127.575 TL İdari Yaptırım uygulanmış, ayrıca yetki belgesi olmadığı halde alkol sunumu yapmaktan ve ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ile ilgili gerekli idari işlemlere başlanılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.