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ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU

ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU
ISPARTA
G.Tarihi: 14.12.2020 17:23
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Isparta Düğün Salonları
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ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
09.12.2020 günü saat: 20.00 sıralarında Yayla Mahallesi 1601 Sokak No:13 R.Yüceer İşhanı Kat:1 D:2 Merkez/ISPARTA sayılı adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine belirtilen adres ekiplerimizce takibe alınmış, Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden içeriye girildiğinde, içeride toplam 30 şahsın bulunduğu, söz konusu yerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık işyeri olduğu, yapılan aramada çeşitli yerlere saklanmış 209 adet iskambil kağıdı, 48 adet pul, çok sayıda yaz boz kağıdı ile ambalajı bozulmuş ve bozulmamış alkollü içeceklerin bulunduğu ve alkollü içecek servisi yapıldığı tespit edilmiştir.
 
İş yerinin işletmecilerine “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama Suçundan” adli işlem başlatılmış, içeride bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 127.575 TL İdari Yaptırım uygulanmış, ayrıca yetki belgesi olmadığı halde alkol sunumu yapmaktan ve ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ile ilgili gerekli idari işlemlere başlanılmıştır.
 
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

 
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