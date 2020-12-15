Isparta İl Jandarma Komutanlığı

Konu: Basın Duyurusu

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca Şarkikaraağaç ilçesinde, 11 Aralık 2020 tarihinde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında icra edilen faaliyet neticesinde; (48) adet Sikke, (1) adet Metal Yüzük ve (1) adet Toprak Gözyaşı Şişesi ele geçirilmiş olup, olaya karışan (2) şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.