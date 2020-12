EĞİRDİR’DEKİ KURAKLIK TARTIŞILIRKEN, BU SEFER DE HAVA KİRLİLİĞİ GÜNDEME GELDİ

“GÖL KURUDUĞU İÇİN KİRLİLİKTEN BİLE BAHSEDEMEYECEK DURUMA GELDİK”

“SEÇİM VAADİ OLARAK VERİLEN DOĞALGAZDAN HABER YOK”

Eğirdir Gölü’ndeki kuraklığa çözüm aranırken bu sefer de ilçe kömür dumanının yarattığı kirlilik ile gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, konuyu değerlendirdi.Isparta’mın Eğirdir ilçesinde, çekilen fotoğraflarda görülen, bacalardan çıkan siyah kömür dumanları, ilçe halkını tedirgin ediyor. Eğirdir Gölü’ne de ev sahipliği yapan ilçe, son zamanlarda göldeki kuraklık ve kimyasal atıkların sebep olduğu kirlilik ile gündeme geliyordu. Olaylarla ilgili CHP Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı yazılı bir açıklama yaptı.Eğirdir Gölü’ndeki kuraklığa değinen İl Başkanı Halıcı, “Kuraklığın her geçen gün, her geçen saniye arttığı bu dönemde Eğirdir Gölü’nün durumu ortada. Artık kuraklıktan ötürü gölümüzün ikiye bölünmesi söz konusu. Bakınız bu bizim kendimize göre dile getirdiğimiz bir durum değil. Bu ülkenin yetişmiş, doğa hakkında uzmanlığı bulunan isimlerinin söylemi. Bununla beraber göldeki kirlilik o kadar büyük ki, yakın zaman önce köpürmelerle karşılaştık. Kirlikten bahsedeceğiz ama göl kuruduğu için kirlilikten bile bahsedemeyecek duruma geldik ve konuyla ilgili alınan hiçbir tedbir yok. Son olarak birkaç yetkili bir araya gelerek, gölün kenarında poz verdiler ama bu gölümüzü kurtarmayacak. Yani bu işler kirlilik haberleri ortaya çıkmadan başlamalıydı. Gerekli önlemler alınmazsa, Türkiye çok değerli bir tatlı su kaynağını kaybedecek” dedi.Eğirdir’de kömür dumanın yarattığı kirliliğe de dikkat çeken Başkan Halıcı, “Isparta’nın gözbebeği Eğirdir Gölü’ndeki kuraklık kadar önemli bir sorun da hava kirliliği. İlçede ısınmak için sobalarda yakılan kömürler, deyim yerindeyse gök yüzünü siyaha boyuyor. Defalarca dile getirmemize rağmen siyasi iktidar bu konuda sessiz, seçim vaadi olarak verilen doğalgazdan da haber yok. Çevrenin bir nebze rahatlaması adına doğalgazın ilçeye gelmesi bir zorunluluk. Havası kirli bir Eğirdir’in sularının temiz olmasını bekleyemeyiz ki Eğirdir Gölü’ndeki kirlilik karşımızda duruyor. Bu hava kirliliği, bu tahribat ile doğal güzellikleriyle bildiğimiz Eğirdir’in daha fazla dayanması imkânsız. Konuyla ilgili yetkililer bir an önce gerekli adımları atmak zorundadır” ifadelerini kullandı.