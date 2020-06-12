Köylerimize Yapılan Yatırımlar Hız Kesmeden Devam EdiyorKırsal kalkınmanın en önemli yapı taşını oluşturan köylerimizde yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu yatırımlardan biri de Eğirdir ilçesi Bademli köyüne yapılan Güneş Enerjisi Santrali (GES). Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketimi giderlerinin karşılanması için Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sunulan proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek hayata geçirildi.4.200 metrekarelik arazide 768 güneş paneliyle işletmeye alınan tesiste Vali Ömer Seymenoğlu da incelemelerde bulundu. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik’ten GES hakkında bilgi alan Vali Seymenoğlu tesisin çiftçiler için çok faydalı bir yatırım olduğunu söyleyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.200 KW gücündeki GES 1 Milyon TL’si hibe olmak üzere toplamda 1 Milyon 325 Bin TL’ye yapıldı. Mayıs ayından beri enerji üretmeye başlayan GES Bademli köyünün yanı sıra Eyüpler köyündeki tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketimini amorti etmekte kullanılıyor. GES’in her iki köyde toplam 1.600 dekar alanın sulanmasında tüketilen elektrik maliyetini karşılaması bekleniyor.