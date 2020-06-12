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Başdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdük

Başdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdük
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
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Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, Isparta’ya hep beraber en güzel hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.
 
Başdeğirmen: ‘Biz bunu
çözeriz’ dedik ve çözdük
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim dönemi gezilerinde vatandaşların ITKM, kötü koku, şehir trafiği ve toplu konuttan oluşan 4 ana taleplerinin olduğunu söyleyerek, görevinin ilk yılında bu konuların hepsinin de ele alındığını belirtti.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5.Muhtarlar Toplantısını Halı Sarayı Düğün Salonunda gerçekleştirdi. Bugüne kadar yapılan 4 muhtarlar toplantısında görüşülen konular ile korona virüsü sürecinde belediyenin yaptığı çalışmalar ile genel yatırımların ele alındığı toplantıda, muhtarlarda yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini iletti. Toplantıda ayrıca muhtarlar istek ve taleplerini iletti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim dönemi gezilerinde vatandaşların dört ana konu üzerinde yoğunlaştığını dile getirerek bunların, ITKM, kötü koku sorunu, şehir trafiği ve toplu konut talebi olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu dört konuya da ele aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:
“ITKM’nin sözleşmesini yaptık, çalışmalar devam ediyor, kısa sürede tamamlanacak. Daha birinci yılımızda 1000 konutun kurasını çektik, 1500 konutluk yeri de TOKİ’ye devrettik. İlk yılda 2500 konutun garantisini aldık. Son 10 yıl içerisinde bir tane sosyal konut üretilememiş. Gelir gelmez 5000 konut sözümüzün, ilk yılında 2500’ünü ortaya koyduk. Bir diğer istek de kötü kokunun giderilmesiydi. 5200 metrelik hattın, 600 metresi kaldı. Arıtma tesisinden çıkan atıklar kapalı sistemle ileri bir noktaya deşarj edilmiş olacak. Buraya Sav’da bağlanıyor, bağlandıktan sonra son noktaya da ikinci bir tesis kurulacak. Isparta’mızın mahallelerini koku sorunundan kurtarmış olacağız. Yine en fazla talep aldığımız konulardan birisi de şehir trafiğiydi. Şu anda şehir trafiğinden rahatsız olan var mı? En çok teşekkür aldığımız konulardan birisi şehir trafiği. Dedik ki, ‘biz bunu çözeriz’ çözdük mü? Mühim olan bu mu, verilen sözler. 4 tane ana maddemiz vardı. Bu dört maddeyi de hallettik” dedi.
‘Biz bir ekibiz’ diyen Başkan Başdeğirmen, “Burada siyasi bir görüş yok. Sizler kendi gücünüzle muhtar oldunuz. Biz vatandaşlarımızın desteği ile belediye başkanı olduk, ama verdiğimiz sözler hepimizin sözü. Sizin mahallenize verdiğiniz söz, benim sözüm. Benim şehrime verdiğim söz sizin sözünüz. Biz bunları görmek zorundayız. Biz bir bütünsek, 44 mahallede bir şehir olarak hepimiz bir yerde yaşıyorsak, bunun hepsi hepimizi ilgilendiriyor. Mahallelere yapılan yatırımların, hizmetlerin tamamından tüm vatandaşlarımız istifade ediyor. Akkent Mahallesindeki bir vatandaşımız Vatan Mahallesindeki sosyal tesise gitmeyecek mi? İstiklal Mahallesindeki bir vatandaşımız Gülistan Mahallesindeki pazaryerine alışverişe gitmeyecek mi? Dere Mahallesindeki bir vatandaşımız Modernevler Mahallesine aracıyla giderek asfaltlanan yoldan geçmeyecek mi? Bizler bir bütün düşünmek zorundayız. Allah’ın izniyle hep beraber en güzel hizmeti biz bu şehrimize vereceğiz” görüşlerinde bulundu.
Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in her zaman muhtarlarla istişare içerisinde olduğunu söyledi. Büyükleblebi, “Pandemi sürecinde belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Mahallelerdeki sorunlar karşısında ilk ulaşılan mercilerden birisi muhtarlar. Pandemi sürecinde belediyemizin sokak sokak yapmış olduğu dezenfekte, temizlik ve diğer çalışmalarında hiçbir aksaklık yaşanmadı. Bu bizleri çok rahatlattı. Pandemi sürecinde hiçbir sorun yaşamadık ve sokaklarımızda haftada iki kez dezenfekte işlemleri yapıldı. Pandemi sürecinde işten çıkarılan vatandaşlarımız olmuştu. Bunda da sizlere müracaat ettiğimizde, mahallelerimizdeki 2 bin aileye yardım kolileri gitti teşekkür ediyoruz. Teşekkürümüzü çoğaltıyoruz, sizlere müracaat ediyoruz, hizmet gelince de teşekkür etmek durumundayız. Teşekkürlerimiz çok oluyor.
Göreve geldiğinizden bu yana özellikle kenar mahallelerimize değer katan hizmetler gelmeye başladı. Yine ilk aylarınızda girilmeyen sokaklarda bulunan 1000 aileye doğalgaz gelmesini sağladınız. Bunlar bireysel anlamda vatandaşlarımızın sorunlarını gideren hizmetlerdi. Hizmetlerinizden dolayı size ve ekinize, çalışmalara eşlik eden muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Mahalle muhtarları da bugüne kadar mahallelerine gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.
Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, Belediye Başkanı Başdeğirmen’in 1971 yılından buyana atıl durumda bulunan arazinin Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisinin yapıldığını söyleyerek, “Gençlere, çocuklara ve eğitime vermiş olduğunuz önemden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Bardak da, pandemi sürecinde Başkan Başdeğirmen’in özellikle camiler, otogar başta olmak üzere yaptırdığı dezenfekte çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Mahallesine yapılması gereken her türlü hizmette başkan yardımcıları ve daire müdürlerine zaman mefhumu olmadan anında ulaşabildiğini dile getiren Bardak, “Sorunlarımıza anında çözüm bulabiliyorum” ifadesinde bulundu.
‘Pandemi döneminde bizleri çok rahatlattınız’ diyen Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey de, “Bugün ilaçlama yapılacak mı, temizlik yapılacak mı? diye bizleri arayan hiçbir vatandaşımız olmadı. Mahallemize hizmet alıyoruz. Teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.
Modernevler Mahallesi Muhtarı Ebru Özbayrakçı mahallelerine yapılan başta asfalt olmak üzere hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek mahalle sakinleri adına Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.
Yedişehitler Mahallesi sakinlerinin selamını getirdiğini dile getiren Muhtar Adem Şamlı da, mahallelerindeki alkollü bir mekanın kapanmasından dolayı teşekkür ederek, “Mahalle sakinlerimiz sizlere dua ediyor” dedi. Başdeğirmen de, ilgili yerin sahipleriyle görüştüklerini ve kapatmalarını rica etmelerinin hemen ardından işletmelerini kapattıklarını dile getirdi.
Toplantı karşılıklı görüş alışverişleriyle sona erdi.
 
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