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Isparta'da Köy Garajı ve Çarşamba Pazarı Projesi yeniden ele alınıyor

Isparta'da Köy Garajı ve Çarşamba Pazarı Projesi yeniden ele alınıyor
ISPARTA
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Köy Garajı ve Çarşamba Pazarı
Projesi yeniden ele alınıyor
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göçen Davraz Çarşamba Pazarı alanında incelemelerde bulundu esnafla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Köy Garajı ve çevre dükkanların düzenlemesiyle ilgili daha önce başlattıkları projeyi durduklarını ve yeni bir proje hazırlığına başladıklarını söyleyen Başdeğirmen, yıkılan pazar alanı bölgesinin yeraltı otoparkı ve üstüne de dükkanlar yapılacağını ve esnafın buraya taşınacağını, pazar alanının ise arka tarafa yapılacağını söyledi.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Çarşamba Pazarı esnafıyla bir araya geldi. Son kar yağışları sonrasında çöken pazaryerinde incelemelerde bulunan ve söküm çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Başkan Başdeğirmen, bölge esnafına da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve gelmesinin ardından Çarşamba Pazarı ve Köy Garajına ilişkin proje çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve projede önemli yol kat ettiklerini ancak Davraz Çarşamba Pazarının göçmesiyle birlikte proje çalışmalarının askıya alındığını ve yeni bir proje hazırlığına başladıklarını belirterek, yapacakları yeni çalışmaya ilişkin esnafa bilgiler verdi.
Çarşamba Pazarının göçmesi esnasında hiçbir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olmasının en büyük tesellileri olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, hayatın devam ettiğini ve esnafın para kazanmak zorunda olduğunu aktardı.
Pazarın arka bölümünde bulunan alanlarla ilgili proje çalışmaları yaptıklarını ve bu çalışmaların daha önce esnafla paylaşıldığını hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Esnaf arkadaşlarımızı çıkarmadan, koridorlu ancak içi boş olan dükkanlarda proje çalışmalarını yaparak, ardından sizleri yapılan yerlere taşıyacaktık. Kasapların olduğu yerleri yıkmıyorduk, kasaplarımızın olduğu yer yeşil alandı. Arka tarafına yeni dükkanlar yaparak kasapları da oraya alarak işyerleri bittikten sonra bir pazar günü işyerlerinizi aktararak yeni işyerlerinde ticarete devam edilecekti” dedi.
Bu projenin yarısına geldiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ancak bu hadise olunca yeni bir proje ortaya çıktı. Proje çalışmalarını durdurduk. Önceki projemizde köy garajımızın altı otobüslerin girebileceği şekilde otopark olacaktı. Diğer yıkılacak işyerlerinin olduğu yerlerin altına da iki katlı otopark yapılacaktı. Diğer yıkılan yerlerde yeşil alan olarak kalacaktı. Pazar alanının yıkılmasıyla, alanda temizlik çalışmalarına başladık. 60 günde pazaryerinin sökülebileceği bildirildi ancak bunun uzun süre olduğunu söyledim, bu süreyi kısaltacağız. Çevre dükkanlarımızı da emniyet açısından rahatlatacağız ve alanı düz bir noktaya getireceğiz. Riski kaldıracağız” şeklinde konuştu.
Yeni yapacakları projeye ilişkinde bilgiler veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mevcut dükkanların Kapalı Çarşamba Pazarının olduğu alana taşınacağını belirtti. Başdeğirmen, “Bu alanı altı otoparkla birlikte üstüne herkesin metrekaresine göre yeni dükkanlar yapalım. Dükkanlar ön caddeye çıkmış olsun. Arka tarafı yıkalım, kapalı pazaryerini oraya alalım, altını da otopark yapalım. Böyle bir çalışmamız var. Buranın maliyeti 400 milyon lirayı bulacak. Bu konuyla ilgili Ankara’da da temaslarım olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla bu konuyu ele alacağız. Sizler işyerlerinizden dolayı hiçbir zaman mağdur olmayacaksınız. İşyerleriniz metrekareniz kadar aynen bu kısımdan verilecektir. Projeyi hazırladığımızda, bunu tekrar sizlerle paylaşacağım. Mühim olan burayı hemen kaldırarak tehlikeli durumdan kurtulmamız” görüşlerinde bulundu.


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