İndirimli satışlarda yeni dönem! 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak

Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika kararları geldi. indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara da büyük cezalar kesilecek!



Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı.



İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.



İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak.



İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak.



Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.



FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VE STOKÇULUK YAPANLARA BÜYÜK CEZA KESİLECEK

Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği değişti.



Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.

