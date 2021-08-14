Türkiye ormanlardaki alevlerle savaşını sürdürürken, diğer taraftan da covid-19 vaka sayılarında artış yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı, 31 Temmuz-06 Ağustos haftasına ait 100 binde görülen COVID-19 vaka sayılarına ilişkin verileri açıkladı.

Açıklanana verilere göre Türkiye'de 100 binde görülen COVID-19 vaka sayılarında artış gözlemlendi.

2 hafta önce vaka sayısı her 100 binde 67,15 olan Isparta’nın vaka sayısı 29425’e yükseldi.

Geçen hafta 100 binde COVID-19 vaka sayısı Antalya'da 72,68 iken bu hafta 59,61'e geriledi.

Batı Akdeniz’in diğer ili Burdur’da ise vaka sayısı artış gösterdi. Burdur’da her 100 binde 185,33 olan vaka sayısı 254,85’e yükseldi.

Uzmanlar artış gösteren vaka sayıları karşısında vatandaşları aşı olmaya çağırıyor.

