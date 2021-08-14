ÖTV matrahları değişti

Son dakika haberi: Özel Tüketim Vergisi matrahları değişti. Yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

Son dakika haberi: Özel Tüketim Vergisi matrahları değişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özel Tüketim Vergisi'nin matrahında değişikliğe ilişkin yayımlanan Resmi Gazete kararı şöyle:

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

Yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.Buna göre, ortalama 300 bin lira olan otomobil fiyatları, 250 bin lira seviyesine düşecek.Bu değişiklikle sıfır araçlarda ki fiyat indirimi, ikinci el otomobillere de tüketici açısından olumlu yansıyacak.4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.