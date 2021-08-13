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Son dakika haberi: ÖTV matrahları değişti
Son dakika haberi: ÖTV matrahları değişti
ISPARTA
Tarih:
13.08.2021 01:00
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Son dakika haberi: ÖTV matrahları değişti
Son dakika haberi: Özel Tüketim Vergisi matrahları değişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Özel Tüketim Vergisi matrahları değişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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