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Son dakika haberi: ÖTV matrahları değişti

Son dakika haberi: ÖTV matrahları değişti
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
Son dakika haberi: ÖTV matrahları değişti
Son dakika haberi: Özel Tüketim Vergisi matrahları değişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 Özel Tüketim Vergisi matrahları değişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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