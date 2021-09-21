Kick Boks Aday Hakemlik kursu

İl Müdürlüğümüz ile Türkiye Kickboks Federasyonu İl Temsilciliği tarafından ilimizde Kick Boks Aday Hakemlik kursu açıldı.18-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilen kurs Federasyon MHK üyesi Rukiye Özkul, İl Temsilcimiz Ali Gürsever eşliğinde tamamlandı.Kursun sonunda 17 hakemimiz Kick Boks ailesinin yeni üyeleri oldu. Tüm hakemlerimize yeni görevlerinde başarılar diler, tüm branşlarda ihtiyaç doğrultusunda antrenör ve hakem kursları açılması için çalışmaların devam edeceğini bildiririz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü