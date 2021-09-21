Miryokefalon zaferi kutlamaları ile,

bir Milletvekili,bir Belediye ilgilenmiş.

Diğerleri gerçekten bu zafere, bu zaferin kazanıldığı yere inanmıyormu yoksa ?Yıllardır katılanları katılmayanları takip ettiğimizde ilgisizlik ortada bağırınca, bilemediğimiz,düşünemediğimiz bir eksiklikmi var diyede düşünmüyor değiliz.Bu ilin kültürüne katkı sağlayacak en önemli değerlerinden Miryokefalon'a ne zaman ilgi duyulacak ?Yetkili biri mevlid dinlemeye gidecekmiş, önemli mazeret, diğerleri nere gitmiş, yerlerine birini görevlendirme zormuymuş ?.Aman akıl vermiş gibi olmayalım,hani adet böyledir.Üniversiteler,STK lar,Siyasi partiler,değerli kamuoyu, bu memlekette seçilmiş meclis üyesi arkadaşlarım.Bu zafer sıradan bir festival değil.Yıllardır bıkmadan usanmadan bu iş üzerinde çalışan emek harcayan Ramazan Topraklı ve arkadaşları, enerjilerini hiç tüketmezken,yerli olarak bizler neden uzak duruyoruz ?.Yoksa, bir çekintimi var ?.Gerçekten, bir elmi var ?Bir tehditmi var ? bilelim.TTK Gelendost sivrisinin Miryokefalon savaşının yapıldığı yer olduğunun tescili için halâ neyi, neden bekliyor ?Bu konuyu kim dürteleyecek.Miryokefalon kavşağına konulmak istenen dev Kılıcarslan heykeline izin çıkmıyormu ?Çıkmıyorsa,Nasıl çıkmıyor, kim izin vermiyor,sebep nedir ? bilelim.....!!!Millet, kendi memleketleri için,marka için,tanınmak için, bir tarih, bir hikaye uyduralım diye,hikaye arar,Bizde tarihin kralı yatar,biz bakar......Niyetimiz kimseyi kırmak değildir,ordakini buraya koymakda değildir,arada bir Zülfüyare dokunduk,tam yerine rast geldi manzara koyduk......Kaynak: Fevzi Özdemir