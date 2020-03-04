









Isparta Özel Halk Otobüslerinde Kent Kart Mobil Uygulaması hayata geçti.Isparta Özel Halk Otobüslerinde Kent Kart Mobil Uygulaması hayata geçti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hangi otobüsün nerede, kaç dakika sonra durakta olacağı gibi bilgilerin Android ve İOS tabanlı cep telefonlarından mobil uygulamayla takip edilebileceğini söylerken, “Yolcular kart bilgilerini, bakiye durumunu, anne-babalar, çocuklarının hangi otobüslere bindiğini takip edebilecek” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim öncesinde ulaşım noktasında vatandaşlara vermiş olduğu vaatlerden birisi olan Özel Halk Otobüslerinde mobil uygulama sistemine geçiş projesi hayat buldu. Uygulama ile toplu taşımada zirve noktasına ulaşıldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları ile çalışma başlatan Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi uygulamayı hayata geçirdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner uygulamanın tanıtımı ile ilgili gerçekleştirilen programa katıldı.Gerçekleştirilen tanıtımda uygulama ile ilgili bilgiler veren Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, ana arterlerde bulunan duraklara, duraktan hangi otobüsün geçtiğini, hangi güzergaha gittiğini belirten bilgilendirmelerin de yapıldığını kaydetti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Isparta’ya kazandırdığı kapalı duraklarda da bilgilendirme ekranları konduğunu dile getiren Daşdöner, yeni hayata geçen Kent Kart Mobil Uygulama Sistemi ile ilgili bilgiler verdi. Android ve İOS tabanlı cep telefonlarından Kent Kart uygulamasının indirilerek, Isparta’yı seçerek uygulamanın kullanılmaya başlanabileceğini aktardı.Mobil uygulama ile yolcuların kart bilgilerini, bakiye durumunu, velilerin çocuklarının güvenliği için çocuklarının hangi otobüslere bindiğini daha kolay takip edebilecek. Uygulamayı kullanarak bulunduğu noktadaki en yakın otobüs durağının nerede olduğunu, hangi otobüsün geçtiğini görebildiğini dile getiren Daşdöner, “Uygulama otobüsün kaç dakikada bulunduğu durakta olacağını göstermektedir. Sayın belediye başkanımız ve esnaf odaları birlik başkanımızın bize çizmiş olduğu vizyon neticesinde yapmış olduğumuz modern ulaşımın, Türkiye’de örnek olan Isparta Halk Otobüslerini bu tür yatırımlarla zirvede tutmaya devam edeceğiz” dedi.Uygulamanın yolculara kolaylık sağlayacağını söyleyen Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural da, “Başkanımıza esnafa göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmıyor. Halk otobüsleri esnaf ve şoförlerimiz Isparta’mız için bir aile görevi görüyor. Hizmetleriniz hem üniversite öğrencilerimize hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin şehrimiz ile ilgili düşüncelerinin olumlu yönde olması için de büyük önem taşıyor” dedi.Halk Otobüsleri Kooperatifi hizmet standartlarının diğer illere göre üst düzeyde olduğunu dile getiren Tural, yapılan son gelişmeyle de hizmet standartlarının çıtasının daha da yükseldiğinden bahsetti. Mobil uygulamanın vatandaşlar için faydalarını dile getiren Ahmet Tural, “Toplu taşıma hizmetleri cep telefonlarımızdan da izlenebilecek. Günümüz teknolojisini hizmete yansıtmak kadar şoför arkadaşlarımızın da yolcularımıza karşı davranışları önem arz ediyor. Davranışlarımıza özen göstermek ve dikkatli olmak zorundayız. Yeni kazandırılan uygulamadan dolayı teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.Bu uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Seçim öncesi bazı vaatlerde bulunduk. ‘Değişimi siz yapın, gelişimi biz yapalım’ diye bir sloganımız vardı. Bu sözlerimizi yerine getirdiğimiz için son derece mutluyum” dedi.Birçok ilin yapmak isteyip yapamadığı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Buradaki çalışmamızın odağı vatandaştır. Vatandaş odaklı bir çalışma gerçekleştirdik. Toplu taşımadan istifade eden öğrenci ve vatandaşlarımız için ne kadar faydalı olabiliyoruz, bizim için en önemlisi budur” şeklinde konuştu.Belediyede göreve gelmesiyle birlikte Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü kurduklarını hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Trafikteki küçük dokunuşlarımız vatandaşlarımızı memnun etti. Vatandaşlarımızın memnun olması demek otobüslerimizin ve diğer araçlarımızın da bu trafikte rahat edebilmesi demektir. Bekleme sürelerinin azalması, şerit sayılarının artması, yan yollara ışıksız geçilmesi sürücülerimizi mutlu etmiştir” ifadelerinde bulundu.Mobil uygulamanın kullanılmasının faydalarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Bugün bir anne-babanın, çocuğunun hangi plakalı otobüse bindiğini hangi dakikada vardığını gösteren bir sistem. Kartınızın içerisinde kalan bakiye miktarı görülebiliyor. Yakında kart doldurma işlemini de kendi telefonunuzdan yapabileceksiniz. Bu sistem üzerinde çalışmalar devam ediyor. ‘Otobüs gelmedi’ diye vatandaşlarımızdan şikayetler alıyorduk, aslında vatandaşımız gelmeden bir dakika önce geçmiş olabiliyordu. Uygulama ile vatandaşlarımız otobüsün nerede olduğunu görebilecek. Halk Otobüslerimizin her gün temizliği ilaçlaması yapılıyor, içleri tertemiz. Şoförlerimiz gayet kibar ve kıyafetleri düzgün. Bunları gördükçe bizi bunlar memnun ediyor. Buradan bu hizmetlerin sağlanmasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza çok güzel bir şekilde hizmet eder hale geldik. Halk Otobüsleri Kooperatifimizi bizler de destekliyoruz, duraklarımızı kapalı hale getiriyoruz. Bu yıl içerisindeki hedefimizi gerçekleştiriyoruz, ana arterlerin yanı sıra mahalle aralarında da otobüs duraklarımızı kapalı hale getiriyoruz. Led ışıklarla bilgilendirme ekranlarını koyuyoruz. Bu yıl içerisinde bu sayı 13’e ulaşacak. Kısa sürede tüm duraklarımıza bilgilendirme ekranlarını koymuş olacağız. Bu çalışmaların şehrimizi birkaç kademe daha yukarıya çıkardığını görüyoruz. Birçok il örnek almak için ilimize geliyor bu da bizi mutlu ediyor. İşlerde öncü olmak kadar güzel bir şey yok, bizde bu öncülüğü yaptık” şeklinde konuştu.