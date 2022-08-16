4 KAYIP ŞAHISTAN

BİRİ ÖLÜ OLARAK BULUNDU

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ACI BİTTİ



Isparta Valiliiği'nden Basın Açıklaması:

Isparta İl Merkezinde ikamet etmekte olan 4 vatandaşımızın 14.08.2022 Pazar günü saat 09.00 sıralarında araçla geldikleri Sütçüler İlçesi Yeşildere Köyü bolgesinde bulunan Hidro Elektrik Santralinin bulundugu yerden Yazılı Kanyon istikametinde doğa yürüyüşü yapmak için çıktıkları ve bir daha kendilerinden haber alınmadığı 15.08.2002 Pazartesi saat 09.00 sıralarında ihbar edilmiştir.

Alınan bilgi üzerine derhal başlatılan arama faaliyetleri, İl AFAD ekipleri, Jandarma Arama ve Kurtarma Timi (JAK), İz Takip Köpek Timi, Arama ve Kurtarma Köpek Timi, istihbarat Timleri ve Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile DRONE'lar da kullanılarak genişletilmiştir.

Yapılan aramalar kapsamında; saat 18.00 sıralarında, kayıp şahıslardan M.K. isimli vatandaşımızın dereden geçmeye çalışırken suda boğularak hayatını kaybetmiş vaziyette, diğer (3) vatandaşımızın ise sağ ve sağlık durumları iyi vaziyette Yeşildere Köyü Çürük mevkiinde bulundukları tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımızın mahsur kaldıkları sarp ve kayalık alandan çıkarılması için kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.