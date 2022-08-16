7 Bine Yakın Öğrenci SDÜ Ailesine Katıldı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre bu yıl üniversitemizin lisans kontenjanları yüzde 99,27, ön lisans kontenjanları ise yüzde 100 oranında doldu. Süleyman Demirel Üniversitesinin genel doluluk oranı da yüzde 99,63 oldu.Bu yıl lisans programlarına 5 bin 313 öğrenci yerleşti. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemizin lisans eğitimi veren Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, Mimarlık, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranını yakaladı. Mühendislik Fakültemiz ise yüzde 90,45 doluluk oranına ulaştı.Ön lisans programlarına ise bin 664 öğrenci yerleştirildi. Adalet, Atayalvaç, Isparta Sağlık Hizmetleri ve Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yer alan programların toplamında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.Bu yıl SDÜ’ye 6 bin 977 öğrencinin yerleştiğini dile getiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, “Süleyman Demirel Üniversitesini tercih ederek ailemize katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, üniversite hayatında başarılar diliyorum.” dedi.