İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi kontrol görevlilerince av yasakları kapsamında 15 Mart – 1 Haziran Tarihleri arasında Eğirdir Gölünde 5 avlak sahasında toplam 230 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren 31 adet perakende satış yeri ile pazaryerlerinde 129 adet denetim yapılmıştır.Bu denetimler sonucunda 480 adet sazan balığı canlı olarak göle iade edilmiştir. Kaçak avcılıkta kullanılan 10.000 metre uzatma ağı, 20 adet sazan sepeti,1 adet ığrıp ile 2 adet serpme ağına el konulmuştur. Av yasaklarına uymayan 15 kişiye toplam 74.582 TL idari para cezası uygulanmış olup kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.Kaçak Avcılığa Hep Birlikte Dur Diyelim.