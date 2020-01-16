Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Faaliyetleri



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İsparta İl J.K.lığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından 01-09 Ocak 2020 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde; okul servis araçları, emniyet kemeri ve ticari araçların kışlık lastikleri kullanımı denetlenmiş; bu denetimlerde (5.280) araç kontrol edilmiş, kontrol edilen (136) araç sürücüsüne (85.303) TL para cezası uygulanmış, (34) araç trafikten men edilmiş, (4) adet sürücü belgesi geri alınmıştır. Meydana gelen (1) yaralamalı, (5) maddi hasarlı trafik kazası olayında (2) vatandaşımız yaralanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.