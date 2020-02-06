T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı

Konu : Basın Duyurusu

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istilıbari çalışmalar neticesinde iki şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak üzere müşteri aradıkları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Olayla ilgili olarak Gönen ilçesinde icra edilen faaliyet sonucu; A.Ö. (32) ve Ş.Ö (37) isimli şahıslar yakalanmış, üzerlerinde yapılan aramada Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen (43) adet sikke ve (1) adet gümüş yüzük ele geçirilmiştir. Yakalanan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.