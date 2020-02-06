BİR SORU BİR CEVAP

Kadınların kendi aralarında yaptıkları “gün” adı verilen toplantılarda topladıkları paraları dönüşümlü olarak almaları caiz midir?



Borç verme İslam’da teşvik edilen bir husustur. İnsanların muhtaç olan kişilere borç vermeleri sadaka sevabı olan bir davranıştır. Borç vermede önemli olan, borç karşılığında herhangi bir fazlalığın şart koşulmaması, borç verenin ya da alanın zarara uğratılmamasıdır.

Kadınlar arasında tertip edilen toplantılarda her bir katılımcının toplanan meblağı dönüşümlü olarak her ay içlerinden birine vermeleri şeklindeki uygulamada bir sakınca yoktur. Çünkü bu, sonuçta bir borç verme işlemidir.



AYET

‘‘Büyüklenerek O’na kulluktan geri duranların hepsini, Allah yakında huzuruna toplayacaktır.” (Nisâ, 4/172)



HADİS

Ebû Hureyre’den (r.a.) nakledildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle demiştir: “Müslüman kardeşini küçümsemek kişiye kötülük olarak yeter.”



DUA

“Allah’ım! Kullarını mahşerde topladığın veya mahşerde kaldırdığın gün beni azabından koru.”