ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİ

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Yeni Program Portal Numarası 306058 Katılımcı Başvuru Tarihleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 Noter Çekiliş Tarihi- Saati 16 Şubat 2022- 10:00 Noter Çekiliş Yeri İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3. Kat. Konferans Salonu - İsparta Merkez Başvuru Yapılabilecek Yerler İsparta Merkez (43), Aksu (2), Atabey (2), Eğirdir (6), Gelendost (4), Gönen (3), Keçiborlu (4), Senirkent (4), Sütçüler (2), Şarkikaraağaç (8), Uluborlu (2), Yalvaç (10), Yenişarbademli (1) Program Başlama - Bitiş Tarihi 01 Mart 2022-31 Mayıs 2022

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar. 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder. Emekli ve malul aylığı almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir. Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.

İl Müdürlüğümüz ileişbirliğinde; Toplum Yararına Program kapsamında,çalıştırılmak üzerekonulu program düzenlenecek olup, İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce TYP başlama tarihinin 01.03.2022 tarihi olarak talep edilmesi nedeniyle, 305680 numaralı program iptal edilerek, yeniden 306058 numaralı program sistemimizde açılmıştır. Daha önce iptal edilen programa yapılan başvuruların yeni programa aktarım işlemleri Kurumumuzca yapılacaktır.Programa katılmak isteyen kişilerin, Covid-19 salgını nedeniyle İl Müdürlüğümüze gelmeden, katılımcıiletişim hattı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.Kamuoyuna önemle duyurur.