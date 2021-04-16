Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek ikramı yapılıyor.''Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm ülkemizde olduğu gibi Şarkikaraağaç’ta da iftar çadırı kurulamadı. Belediye ekiplerimiz ihtiyaç sahiplerinin evlerine Ramazan boyunca yemek götürmeye devam edecek.''