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Isparta'da ilçede Ramazan boyunca evlere yemek götürülüyor

Isparta'da ilçede Ramazan boyunca evlere yemek götürülüyor
ISPARTA
G.Tarihi: 16.04.2021 20:47
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Isparta Düğün Salonları
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek ikramı yapılıyor.

''Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm ülkemizde olduğu gibi Şarkikaraağaç’ta da iftar çadırı kurulamadı. Belediye ekiplerimiz ihtiyaç sahiplerinin evlerine Ramazan boyunca yemek götürmeye devam edecek.''

Şarkikaraağaç Belediyesi

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