ISPARTA MUTFAĞI

"Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"
Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Tutmaç (Tutmaş) Çorbası"
Afiyet olsun...
TUTMAÇ (TUTMAŞ) ÇORBASI
MALZEMELER 4-6 Kişilik - Pişirme Süresi: 20 dk
- 2 Su Bardağı Un
- 2 Adet Yumurta
- 1 Kâse Ezilmiş Süzme Yoğurt
- 2 Çorba Kaşığı Kızartılmış Kaymak Yağı
- Tuz
- 5 Su Bardağı Su
Un, yumurta ve bir fiske tuz karıştırılarak kulak memesi yumuşaklığında yoğrulun Oluşturulan hamurdan küçük bezeler alınarak yufka açılın Açılan yufkaların aralarına un serpilerek üst üste konulun Yufkaların hepsi önce ince uzun şeritler, sonra da minik kareler halinde kesilir ve kurutulun Kurutulan tutmaçlar bir eleğe konularak unları elenir.
Tutmaçlar tencerede kaynamakta olan tuzlu suyun içine salınır. Piştikten sonra ocaktan alınıp ılıklaşınca önceden hazırlanmış yoğurtla yoğurtlanır, Üzerine kızartılmış kaymakyağı gezdirilerek servise sunulur.
ÇORBALAR
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü