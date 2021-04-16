ISPARTA MUTFAĞI

TUTMAÇ (TUTMAŞ) ÇORBAS

2 Su Bardağı Un

2 Adet Yumurta

1 Kâse Ezilmiş Süzme Yoğurt

2 Çorba Kaşığı Kızartılmış Kaymak Yağı

Tuz

5 Su Bardağı Su

YAPILIŞI

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Tutmaç (Tutmaş) Çorbası"Afiyet olsun...4-6 Kişilik - Pişirme Süresi: 20 dkUn, yumurta ve bir fiske tuz karıştırılarak kulak memesi yumuşaklı­ğında yoğrulun Oluşturulan hamurdan küçük bezeler alınarak yufka açılın Açılan yufkaların aralarına un serpilerek üst üste konulun Yuf­kaların hepsi önce ince uzun şeritler, sonra da minik kareler halinde kesilir ve kurutulun Kurutulan tutmaçlar bir eleğe konularak unları elenir.Tutmaçlar tencerede kaynamakta olan tuzlu suyun içine salınır. Piştik­ten sonra ocaktan alınıp ılıklaşınca önceden hazırlanmış yoğurtla yo­ğurtlanır, Üzerine kızartılmış kaymakyağı gezdirilerek servise sunulur.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü