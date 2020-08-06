Bakanlık tarih verdi... Sona eriyor (05 Ağustos 2020 Çarşamba Günün Önemli Haberleri)



05 Ağustos 2020 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmelerini, manşetleriniispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.





KORKULAN OLDU

Vaka sayısında ciddi yükseliş

Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1.083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu. Bakan Koca son tablo ile ilgili "Yeni̇ hasta sayısındaki̇ yükselme ci̇ddi̇. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız." ifadelerini kullandı.



AKŞENER'E 'EVİNE DÖN' ÇAĞRISI

Bahçeli'den çok konuşulacak sözler

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'in Ayasofya'da namaz kılmasına ilişkin, "Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin. Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir." dedi.



KORONA'DA EVDE TEDAVİ DÖNEMİ

Bakanlıktan yeni yol haritası

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında görülen artışın hastanelerde yoğunluğa neden olmaması için filyasyon konusunda yeni bir uygulama başlattı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde artık evde tedavi süreci öne çıkacak. Hastane yerine evde yapılacak çalışmayla temaslıdan örnek alınacak, testi pozitif olanlara hidrosiklorokin ve favipiravir ilaçlarına başlanacak.Genelgeye göre filyasyon ekipleri gittikleri vakaları 18 yaş üstü ve altı diye ayıracak. 18 yaş altında olanlara herhangi bir tedavi uygulanmayacak.



BEYRUT'TA KORKUNÇ PATLAMA

100 ölü, binlerce yaralı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığı patlamada ölü sayısının 100'ün üzerine çıktığı bildirildi. Olayın ardından ülke genelinde yas ilan edilirken, Beyrut'ta 2 haftalık olağanüstü hal ilan edildi.Patlamanın ardından açıklamada bulunan Lübnan Başbakanı Diyab, "Büyük felaket Lübnan'ı vurdu. Sorumlular bugün yaşananlar için bedel ödeyecek" dedi.



PİSİKOLOJİK SINIRI AŞTI

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim küresel piyasalarda güvenli liman olan altına olan ilgiyi artırıyor. Tarihi yüksek seviyede bulunan ons altınla birlikte gram altında da yükseliş devam ediyor. Analistler tarafından ons altın için dile getirilen ve psikolojik sınır olan 2000 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte gram altın 452.6 liraya kadar yükseliş gösterdi.



PAKİSTAN'DAN TARİHİ HAMLE

İmran Han dünyaya ilan etti!

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu ve Keşmir'i sınırları içinde gösteren yeni bir harita açıkladı. Söz konusu yeni haritanın Pakistan Bakanlar Kurulu, muhalefet ve Keşmir liderliği tarafından onaylandığını vurgulayan Han, bunun ülke için tarihi bir gün olduğu belirtti.Ülke basınındaki habere göre Han, Cammu ve Keşmir'in özel yönetim statüsünün kaldırılmasının 1. yılının arifesinde açıkladığı haritada, bölgeyi kendi toprakları olarak gösterdi. Hindistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada Pakistan'ın bu adımı "siyasi saçmalık tatbikatı" olarak değerlendirildi.



BEKLENEN UYGULAMA 1 EYLÜL'DE

Çıldırtan mesajlar tarihe karışıyor

Vatandaşı bir dönem canından bezdiren, yapılan düzenlemeler ile kısmen de olsa sona eren ancak bir türlü önüne geçilemeyen ticari mesaj ve e-postalara yönelik yeni bir döneme giriliyor. İstenmeyen ticari mesajlarda şikayet sayısının 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından çalışmalarına başlanan ve alt yapısı tamamlanan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'nin uygulanmasına sayılı günler kaldı. 1 Eylül itibariyle zorunlu hale gelecek sistem üzerinden onayı bulunmayın hiç bir alıcıya ticari mesaj ve e-posta yollanamayacak.



TFF harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.



Fenerbahçe'de 'Ligden çekilme' masada!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, TFF'nin limit kararı sonrası toplandı. Ligden çekilme ve yayın havuzundan çıkma ihtimalleri masaya yatırıldı.



Kasımpaşa'dan sert açıklama: "Gerekirse ligden çekiliriz"

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 'harcama limitleri'ne tepki gösteren bir açıklama yaptı. Açıklamada "Gerekirse ligden çekiliriz" denildi.



Erol Bulut İstanbul'a geldi!

Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan 45 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.



